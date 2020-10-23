23.10.2020 (07:26)

Расчёты ЗРПК «Панцирь» армии ВВС и ПВО ВВО уничтожили низколетящие цели условного противника

В ходе практической тренировки с подразделениями новейших ЗРПК "Панцирь" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожена группа целей условного противника, летящая на малых и предельно малых высотах.

Так, расчёты "Панцирь" произвели поиск, обнаружение, опознавание и поражение группы воздушных целей условного противника учебными (электронными) пусками ракет.

Воздушные цели, имитирующие крылатые ракеты "противника" были обнаружены на предельных дальностях полёта в ходе проведенной воздушной разведки.

Электронными пусками ракет было поражено более 10 групповых целей, летящих с максимальной скоростью.

Также, расчётами были выполнены нормативы по переводу военной техники из походного положения в боевое, совершён марш на запасные позиции с преодолением условно заражённого участка местности.

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