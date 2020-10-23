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23.10.2020 (07:21)

В Забайкальском крае прошло учение с подразделениями спецназа ВВО

С военнослужащими подразделения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае,  состоялось  учение по охране и обороне штаба общевойскового объединения.

По легенде учения, на пульт дежурного объединения поступила информация о передвижении неопознанного автомобиля в сторону штаба объединения. Для выяснения обстоятельств на перехват отправили группу быстрого реагирования, которая была встречена сопротивлением со стороны условных террористов. После обезвреживания группы  военнослужащие спецназа рассредоточились по территории штаба общевойскового объединения, для контроля ситуации.

Также, были отработаны элементы ведения боя мобильными группами, вопросы, связанные с организацией охраны и обороны важных объектов. Марш в район учения совершался на бронеавтомобилях «Тигр».

Данное мероприятие проводилось с целью проверки готовности военнослужащих соединения к выполнению задач в обстановке современного боя.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Спецназ
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