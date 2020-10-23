23.10.2020 (07:15)

Около 50 процентов боевой техники объединения ВВО в Забайкалье переведено на зимний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, около 50 процентов вооружения и военной техники (ВВТ) переведено на зимний режим эксплуатации.

В целях качественного проведения различных регламентных работ в каждом соединении и воинской части были созданы специализированные посты технического обслуживания.

В ходе проводимых мероприятий на всей штатной колесной и гусеничной технике производится замена технических жидкостей и масел, регулировка агрегатов, электрических и боевых информационных систем.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проводятся занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях низких зимних температур.

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