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23.10.2020 (07:00)

В Бурятии с подразделениями ПВО ВВО проведены контрольные занятия

С подразделениями зенитно-ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного  Республике Бурятия, проведена тренировка  по поиску классификации и уничтожению воздушных целей.

По прибытии на позиции расчеты провели перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки ЗРК  «Бук-М2» и совместно с расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» выполнили задачу по разведке воздушной обстановки и наблюдению. В ходе практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на командный пункт, выполнив при этом более 20 учебных (электронных) пусков.

В  тренировке приняло участие более 300 военнослужащих, и было задействовано свыше 100 единиц вооружения и боевой техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ПВО
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