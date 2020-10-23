23.10.2020 (07:00)

В Бурятии с подразделениями ПВО ВВО проведены контрольные занятия

С подразделениями зенитно-ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного Республике Бурятия, проведена тренировка по поиску классификации и уничтожению воздушных целей.

По прибытии на позиции расчеты провели перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки ЗРК «Бук-М2» и совместно с расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» выполнили задачу по разведке воздушной обстановки и наблюдению. В ходе практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на командный пункт, выполнив при этом более 20 учебных (электронных) пусков.

В тренировке приняло участие более 300 военнослужащих, и было задействовано свыше 100 единиц вооружения и боевой техники.

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