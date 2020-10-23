23.10.2020 (06:15)

Противолодочные самолёты Ту-142мз морской авиации ТОФ в ходе учения выполнили бомбометание по надводным целям

Дальние противолодочные самолёты Ту-142мз морской авиации Тихоокеанского флота в ходе летной смены выполнили практическое бомбометание по надводным целям.

Пара противолодочных самолётов, взлетев с аэродрома Каменный ручей, поразила практическими учебными бомбами П-50Т мишенные позиции, оборудованные на полигоне морской авиации в Приморском крае.

В ходе лётной смены лётчики совершенствовали навыки выполнения полётов над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ранее учебное бомбометание провели противолодочные самолёты Ил-38.

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