23.10.2020 (06:00)

Во Владивосток Северным морским путём прибыл новейший самоходный плавучий кран для Тихоокеанского флота

Отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота пополнился новейшим самоходным плавучим краном проекта 02690 - СПК-57150.

Накануне плавкран, который следовал под буксирами, из Санкт-Петербурга во Владивосток по Северному морскому пути, прибыл к месту несения службы в столицу Приморья. Он уже поставлен к причалу, где проводится расконвертовка судна после перехода и подготовка к вводу в состав сил постоянной готовности.

СПК-57150 стал четвёртым плавкраном этого проекта на Тихоокеанском флоте.

Справочно:

Самоходный плавучий кран проекта 02690 «СПК-44150» построен на ОАО «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Он предназначен для погрузки оружия на надводные корабли и подводные лодки, а также для перевозки грузов.

Плавучий кран способен выполнять все виды грузоподъемных работ, погрузку разрядных грузов на надводные корабли, подводные лодки и суда, обычных грузов, проводить работы по обтяжке цепей крепления плавучих причалов, установке и съемке рейдового оборудования, перевозке грузов на верхней палубе.

Его водоизмещение – 2 тыс т., длина — 50 м, ширина — 22 м., максимальная скорость хода: 6 узлов, грузоподъёмность: 150 тонн, Дальность плавания: 3500 миль, автономность: 10 суток, Экипаж: 22 человек

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