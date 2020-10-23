23.10.2020 (02:00)
В рамках контрольной проверки в противоракетном комплексе объединения ПВО-ПРО началось тактическое учение
В Московской области на базе противоракетного комплекса объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил стартовало тактическое учение в рамках контрольной проверки за 2020 учебный год.
В мероприятиях задействовано более ста военнослужащих.
В ходе проверки отрабатывается порядок приведения личного состава противоракетного комплекса в высшие степени боевой готовности и готовности к применению.
После доведения сигналов на приведение, личным составом подразделения были отработаны вводные по аварийному отключению электроэнергии, задымлению помещений, а также восстановлению функционирования комплекса и другие.
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