22.10.2020 (21:33)

Специалисты РХБ защиты Минобороны России продолжают дезинфецировать объекты в Абхазии

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продолжают дезинфецировать объекты социальной инфраструктуры республики.

Сегодня военнослужащими сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ), после совершения 50-километрового марша из Гудауты в Сухум, проведены мероприятия по дезинфекционной обработке социальных объектов города, генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия. Всего за день было обработано около 20 зданий общей площадью более 32 тыс. квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 20 тыс. квадратных метров.

Справочно:

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. За время движения колонна преодолела более 800 километров.

В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ. Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

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