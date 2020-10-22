22.10.2020 (20:20)

Военнослужащие соединения спецназа ЗВО в преддверии профессионального праздника завершили сдачу контрольной проверки и провели учение в Тамбовской области

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в преддверии профессионального праздника завершили сдачу контрольной проверки и провели тактическое учение в Тамбовской области.

В ходе сдачи проверки мобильные подразделения совершили выброску тактического десанта на бронеавтомобилях и вертолетах Ми-8 в тыл условного противника, где отработали эвакуацию условно раненных военнослужащих, уничтожение противника в ходе засад, а также выполнили задачи снайперского прикрытия отхода основных групп с применением новых винтовок СВ-98М.

В учении было задействовано 50 единиц бронетехники подразделений спецназа таких, как «Рысь», «Тайфун», а также вертолетов армейской авиации.

24 октября отмечается 70-я годовщина формирования подразделений специального назначения.

24 октября 1950 года по ходатайству начальника Генерального штаба генерала армии Сергея Штеменко и начальника ГРУ ГШ генерала армии Матвея Захарова военным министром СССР Маршалом Советского Союза Александром Василевским была издана директива о создании отдельных рот специального назначения (ор СпН), предназначенных для разведывательно-диверсионных действий в тылу противника.

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