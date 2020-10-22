22.10.2020 (19:18)

Для военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота проведут видеоэкскурсию по Эрмитажу

B армейском корпусе Балтийского флота пройдут видеоэкскурсии по основным достопримечательностям России.

Видеоэкскурсии направлены на морально-психологическую разгрузку личного состава в выходные дни в сложившихся эпидемиологических условиях. Главной задачей данного мероприятия является патриотическое и культурное воспитание военнослужащих.

В дальнейшем военнослужащие «посетят» Кремль, Третьяковскую галерею, Петергоф, Псковский Кром, Музей Мирового океана, а также другие культурно-исторические достопримечательности России.

В это воскресенье в соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота пройдёт видеоэкскурсия по Эрмитажу.

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