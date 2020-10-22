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22.10.2020 (18:44)

Ночное учение армейской авиации ЦВО стартовало в трех регионах России

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработают около 30 эпизодов в ходе ночного летно-тактического учения, стартовавшего в четырех регионах России.        

В ходе учения на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях около 50 экипажей ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отработают пилотирование боевыми машинами ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1. В рамках учения летчики выполнят воздушную разведку, сложное маневрирование на малых высотах и посадки на неподготовленные площадки в равнинной и лесистой местности без использование бортового осветительного оборудования. Особое внимание в ходе учения будет уделено скрытой переброске тактических групп и отработке ночного беспарашютного десантирования из режима висения.

Отработка всех учебно-боевых задач будет выполнятся ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.

Ночное летно-тактическое учение пройдет на военных аэродромах в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях до середины ноября, в нем будет задействовано около 50 экипажей армейской авиации, вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также боле 500 военнослужащих из числа инженерно-технического состава, группы обеспечения и управления полетами.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за учебный период на полигонах Республик Башкирии, Удмуртии, Тывы, а также Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Центральный военный округ , ВВС
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