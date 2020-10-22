22.10.2020 (18:30)

В Военном технополисе «ЭРА» завершился прием заявок на всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» завершился прием заявок на всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ по тематике технологий искусственного интеллекта, военного, двойного и специального назначения.

В конкурсе примут участие студенты, выпускники, аспиранты, докторанты, а также научные, инновационные и производственные коллективы со всей России, имеющие потенциал к решению масштабных научно-технических задач.

В 2020 году тематика конкурсов направлена на использование технологий искусственного интеллекта в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, как одного из перспективных направлений совершенствования образцов вооружения, военной и специальной техники.

Учеными и группами разработчиков были представлены 60 идей создания систем с интеллектуальным интерфейсом, информационно-поисковых, мультиагентных, экспертных, робототехнических и самообучающихся систем.

До 31 октября специальная конкурсная комиссия из числа представителей органов военного управления, научных и образовательных организаций Минобороны России определит победителей. Критериями отбора станут новизна, инновационная направленность, возможность практической реализации, уровень востребованности проекта.

Список победителей будет опубликован на официальном сайте Министерства обороны РФ и на портале Военного технополиса «ЭРА». Конкурсы проводятся в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и являются механизмом поиска талантливых специалистов для проведения инновационных исследований.

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