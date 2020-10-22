22.10.2020 (18:25)

В Подмосковье разведчики ЗВО добыли служебную информацию из командного пункта условного противника

В Подмосковье на полигоне Алабино военнослужащие разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа приняли участие в тактическом учении по захвату служебной информации на полевом командном пункте в тылу условного противника.

По замыслу учения, военнослужащие десантировались из бронетранспортера БТР-82А в непосредственной близости с районом расположения условного противника и осуществили скрытное перемещение к вражескому командному пункту. Разведчики смогли бесшумно устранить вооруженный дозор, захватить служебные данные из полевого штаба условного противника и успешно доставить информацию на командный пункт дивизии.

Всего в учении разведывательных подразделений гвардейской танковой армии ЗВО приняло участие около 100 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники.

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