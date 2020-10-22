22.10.2020 (18:07)

В чемпионате авиационных спасателей ВС РФ победу одержала команда Ленинградской армии ВВС и ПВО

В п. Агой (Краснодарский край) на территории специального центра выживания летного состава в рамках учебно-методического сбора прошел чемпионат среди специалистов спасательных парашютно-десантных и поисково-спасательных служб, победу в котором одержала команда Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В течение месяца участники сбора отрабатывали навыки поисково-спасательных работ днем и в ночное время, в простых и сложных метеорологических условиях. Специалисты спасательных служб оттачивали практические навыки поиска и спасения авиационных экипажей, получивших травмы при катапультировании, извлечения и эвакуации раненых беспарашютным способом, при помощи спускоподъемных устройств и оказания им первой медицинской помощи.

На заключительном этапе сбора прошел чемпионат авиационных спасателей Вооружённых Сил Российской Федерации, по итогам которого победителями уже во второй раз стала команда Ленинградской армии ВВС и ПВО. Второе место заняла команда армии ВВС и ПВО ЦВО, а почётное третье место заняла команда Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС.

В рамках чемпионата командам из 5 специалистов спасательной службы предстояло выполнить прыжки на точность приземления, ориентирование на местности, прыжки с приземлением на водную поверхность, метание гранат и преодоление комбинированной полосы препятствий.

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