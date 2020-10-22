22.10.2020 (17:26)

Более 700 танкистов ЗВО подтвердили свой профессионализм на полигонах в Подмосковье

В Московской области на полигонах Алабино и Головеньки военнослужащие танковых подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) сдали контрольную проверку за летний период обучения.

Танкисты прославленных Кантемировской и Таманской дивизий провели боевые стрельбы штатным снарядом из 125-мм пушек танков Т-80У и Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и расчеты РПГ условного противника, на расстоянии от 1600 до 2000 метров.

Кроме того, танкисты ЗВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

Боевые стрельбы прошли в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения. Каждый военнослужащий должен был продемонстрировать навыки, отработанные в ходе занятий и полевых учений летом этого года.

В боевых стрельбах было задействовано более 700 танкистов и свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

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