22.10.2020 (17:13)

Конькобежцы армейского клуба завоевали шесть наград в первый день Кубка Союза конькобежцев России

Накануне в конькобежном центре «Коломна» стартовали Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту – Кубок Союза конькобежцев России. Первый соревновательный день принес армейским спортсменам шесть наград разного достоинства – две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Представитель ЦСКА Руслан Мурашов первенствовал в забеге на дистанции 500 м на старте Кубка Союза конькобежцев России. Показав в финале результат 34,85 секунды, Мурашов обогнал Виктора Муштакова (35,07 секунды) и Артема Арефьева (35,16 секунды), ставших вторым и третьим соответственно.

Елизавета Голубева (Казелина) продемонстрировала второй результат – 4 минуты 10,27 секунды – на дистанции 3 000 м среди женщин, уступив лишь Евгении Лаленковой (4 минуты 8,85 секунды). Замкнула тройку лидеров Елена Сохрякова, пробежавшая дистанцию за 4 минуты 13,72 секунды.

На дистанции 5000 м среди мужчин лучшим с результатом 6 минут 20,72 секунды стал Данила Семериков. Вторым финишировал старший лейтенант Руслан Захаров – 6 минут 23,09 секунды. На третью ступень пьедестала почета поднялся Александр Румянцев (6 минут 23,68 секунды).

Сегодня в Коломне будут определены победители и призеры Кубка Союза конькобежцев России на дистанции 1000 м и в командном забеге, а также состоятся полуфиналы в масстарте. Турнир завершится завтра, 23 октября.

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