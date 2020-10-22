22.10.2020 (17:10)

Представители ЦВО вышли в лидеры после первого дня соревнований Кубка ВС РФ по гиревому спорту им. Валерия Востротина

Во Дворце спортивных единоборств ЦСКА завершились соревнования первого дня Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина. В общем зачете среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ в лидеры вышли спортсмены-военнослужащие Центрального военного округа.

В стартовый день Кубка ВС РФ по гиревому спорту прошли соревнования среди женщин в рывке и мужчин в длинном цикле.

Женщины соревновались в двух весовых категориях – 63 кг и свыше 63 кг. В первой категории лучший результат показала сержант Ксения Дедюхина, представляющая Центральный военный округ, а во второй – рядовой Наталья Барбакова (ВКС).

Среди мужчин в длинном цикле награды были разыграны в пяти весовых категориях.

Рядовой Владислав Морозович (ЦВО) стал лучшим в весе 63 кг, сержант Евгений Иванов (ВВО) показал лучший результат в весовой категории до 68 кг. В категории 73 кг первое место занял младший сержант Сергей Каргин (ВВО), а в весе до 85 кг – рядовой Павел Чуев (ЦВО). Рядовой Сергей Балабанов (ЮВО) выиграл соревнования длинного цикла в весовой категории свыше 85 кг.

По итогам первого дня соревнований в общем зачете среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ в лидеры вышли спортсмены-военнослужащие Центрального военного округа.

Турнир завершится 23 октября.

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