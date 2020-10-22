22.10.2020 (15:30)

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» завершил переход из Санкт-Петербурга во Владивосток Северным морским путем

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» завершил переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот Северным морским путем и прибыл во Владивосток. Это первый корабль проекта 12700 в серии строящихся на Средне-Невском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

«Главное командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной обороны проекта 12700», - сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам доклада, поступившего в его адрес о завершении перехода и прибытии во Владивосток корабля ПМО «Яков Баляев».

По словам адмирала Николая Евменова, в ближайшее время корабелы Средне-Невского судостроительного завода, экипаж и представители контрагентских организаций приступят к подготовке корабля ПМО «Яков Баляев» для прохождения заводских ходовых испытаний в полигонах Тихоокеанского флота. Планируется, что корабль приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принят в состав ВМФ и пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота в конце 2020 года.

«Яков Баляев» был заложен в декабре 2017 года. Он стал четвёртым кораблём проекта 12700, построенным Средне-Невским судостроительным заводом. Ранее верфь передала ВМФ три корабля проекта. Сегодня на предприятии в разной степени готовности находятся еще четыре корабля проекта 12700 – «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Справочно:

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

Водоизмещение - 890 тонн;

Длина - 62 м;

Ширина - 10 м;

Полная скорость хода - 16 узлов;

Экипаж - 44 чел.

Справка о СНСЗ:

АО «Средне-Невский судостроительный завод» - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из 4-х видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. На предприятии освоена современная технология изготовления конструкций из композитных материалов методом вакуумной инфузии. За более чем 100 лет работы Средне-Невским судостроительным заводом построено более 500 кораблей и судов, из них более 200 единиц это морские и рейдовые тральщики различных проектов, в том числе и поставленные на экспорт в 13 стран мира. С 1937 г. завод по существу является монополистом в строительстве отечественных кораблей противоминной обороны.

Справка об ОСК:

О «Объединенная судостроительная корпорация» – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок – основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

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