22.10.2020 (16:54)
Военнослужащие ЗВО и мастера-судостроители соберут штурмовик Ил-2 из найденных останков 18 самолетов
В Ленинградской области военнослужащие Западного военного округа совместно со специалистами Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в ОСК) приступили к восстановлению самолёта времён Великой Отечественной войны Ил-2 на основе оригинальных деталей.
Отдельный специальный поисковый батальон ЗВО в ходе поисковых работ в Ленинградской области на местах падения 18 самолётов данного типа собрал более 100 деталей, частей и механизмов, которые доставлены на завод для восстановительных работ. Среди крупных элементов – бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса, бронирования, вооружения и т.д.
«Восстановленный в 75-ю годовщину Победы штурмовик Ил-2 станет памятником героическим защитникам ленинградского неба и будет размещён в музее батальона, также будет увековечена память всех 18 экипажей, самолеты которых были обнаружены», - сообщил замкомбата по военно-политической работе майор Сергей Румянец.
Специалисты завода вернут изначальную форму деформированным в результате падения деталям, очистив их от ржавчины, осуществят их подгонку и сборку конструкции самолета.
Справочно:
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Ленинградская обл., г. Шлиссельбург - одна из наиболее технологичных
и востребованных заказчиками верфей Северо-Западного региона России. Основные направления деятельности: судостроение, комплексный судоремонт
и машиностроение.