22.10.2020 (13:43)

Подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» будет принята в состав Военно-Морского Флота

Лодка «Волхов» – вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России, Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принята в состав ВМФ России 24 октября.

Торжественная церемония подъема на подводной лодке Андреевского флага и включения ее в состав Военно-Морского Флота состоится на предприятии «Адмиралтейские верфи», входящем в состав Объединенной Судостроительной Корпорации. В церемонии примут участие представители Главного командования ВМФ, руководства Объединенной Судостроительной Корпорации, «Адмиралтейских верфей», проектно-конструкторских организаций, корабелы завода и ветераны ВМФ.

О готовности экипажа и подводной лодки к приему в состав ВМФ доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

Подводная лодка «Волхов» заложена в июле 2017 года и спущена на воду в декабре прошлого года. Первая подводная лодка – «Петропавловск-Камчатский» – была передана Военно-Морскому Флоту в ноябре 2019 года. В настоящее время в цехах Адмиралтейских верфей ведется строительство еще двух подводных лодок серии – «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и согласно контракту.

Подводные лодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения.



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