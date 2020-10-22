Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.10.2020 (15:40)

Более 16 тонн масел использовано мотострелками ЮВО при переводе техники на зимний режим эксплуатации в Волгограде

Мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершило перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации.

Военнослужащие ЮВО провели работы более чем на 1000 единиц различной боевой и специальной техники, использовав более 16 тонн моторных и трансмиссионных масел, свыше 3 тонн пластичных смазок и более 38 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

На каждой единице техники было выполнено свыше 50 технических операций по проверке агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации техники в условиях низких температур.

Комплексная комиссия проверила качество и готовность техники к зимним условиям и боевому применению.

Сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники осуществляется дважды в год — накануне летнего и зимнего периодов обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Специалисты войск РХБ защиты ЮВО провели плановую дезинфекцию поликлиники МВД России по Волгоградской области
Специалисты войск РХБ защиты в Дагестане отработали нормативы на новейшей технике
Единый день огня проведен на полигоне Аданак с артиллеристами Каспийской флотилии
Во Владикавказе завершилась итоговая проверка офицеров штаба 58-й армии ЮВО по физической подготовке

Метки:
ВВТ , Мотострелковые войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false