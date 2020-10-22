22.10.2020 (16:38)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Грецию

Сегодня отряд кораблей и судов Северного флота под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика завершил деловой заход в греческий порт Пирей. В полдень большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» покинули причалы порта и вышли в Эгейское море.

Стоянка кораблей и судов Северного флота в Греции продолжалась с 19 октября. За три дня североморцы пополнили запасы воды, топлива и продовольствия. Командир отряда вместе с командиром БПК «Вице-адмирал Кулаков» и капитанами судов обеспечения нанесли ряд протокольных визитов в мэрию города, военно-морскому командованию, начальнику полиции и в администрацию порта.

Выход личного состава с кораблей и судов в город для осмотра достопримечательностей и экскурсий не выполнялся в связи со сложной эпидемической обстановкой. Все военные моряки соблюдали установленный в порту санитарно-гигиенический режим.

Греция стала четвёртой страной, которую экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» посетил за время дальнего похода в Средиземном море. Ранее североморцы совершили деловые заходы в Алжир, Кипр и Сирию.

Поход отряда кораблей Северного флота в Средиземном море продолжится ещё около месяца. До конца года корабли и суда должны вернуться в главную базу флота – Североморск.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» действует в Средиземном море с начала августа. За время дальнего похода моряки прошли более 20 тысяч морских миль, отработали задачи нескольких учений по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок условного противника.

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