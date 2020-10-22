22.10.2020 (16:26)

На Южном Урале ночным боем завершилась проверка боевой выучки более 5 тыс. военнослужащих танковой дивизии ЦВО

Учение с участием более 5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), прошедшее в рамках контрольной проверки за 2020 год, завершилось сегодня эпизодом ночного маневренного боя полков на полигоне в Челябинской области.

В ходе завершающего цикла тактических учений, прошедших в рамках контрольной проверки за 2020 год, уральские танкисты отработали скоростной марш-подход в район боя и маневрирование в обороне с боевой стрельбой при отражении контратаки противника в масштабе танковых полков. На заключительном этапе практических действий, проходивших в ночных условиях, танковые экипажи при поддержке артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных подразделений, а также расчетов радиоэлектронной борьбы предотвратили налет ударной беспилотной авиации и уничтожили огневые средства и бронетехнику отступающего противника шквалом огня.

В практических эпизодах экзаменов были задействованы более 5 тыс. военнослужащих, а также современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня БМ-21«Град», минометы «Сани», самоходные гаубицы 2С3 «Акация», а также техника специальных войск.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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