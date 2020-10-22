22.10.2020 (16:20)

Российская военная база в Таджикистане подтвердила свою боевую готовность

В ходе сдачи контрольной проверки за 2020 учебный год подразделения российской военной базы в Таджикистане подтвердили свою мобилизационную и боевую готовность выполнять задачи в Центрально-Азиатском регионе.

Комплексной комиссией штаба Центрального военного округа были проверены вопросы боевой готовности мотострелкового соединения, несения боевого дежурства, состояния вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организации всестороннего обеспечения деятельности войск.

На горных полигонах Ляур и Самбули военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, инженерных, артиллерийских, тыловых подразделений и войск связи выполнили учебно-боевые задачи в обороне и наступлении с применением армейской и беспилотной авиации. Экипажи боевых машин продемонстрировали навыки управления боевыми машинами пехоты БМП-2, бронетранспортерами БТР-82А, танками Т-72, артиллерийскими системами залпового огня «Град», «Ураган», а также самоходными артиллерийскими гаубицами «Акация» и «Гвоздика».

Подразделения тылового и инженерного обеспечения отработали выход в районы выполнения учебно-боевых задач, где развернули несколько километров фортификационных сооружений, укреплений, районов подвоза боеприпасов и заправки горюче-смазочных материалов. В военных городках Душанбе и Бохтар с подразделениями по противодействию терроризму состоялись специальные учения по отражению нападения незаконных вооруженных формирований на российские военные объекты.

Всего к проверке, которая состоялась в период с 12 по 22 октября, было привлечено около 1 тыс. военнослужащих, где был оценен их уровень боевой выучки, слаженность подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.



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