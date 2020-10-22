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22.10.2020 (16:11)

Воинские части и подразделения Тульского соединения ВДВ приступили переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации

Воинские части и подразделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения приступили к сезонному обслуживанию и переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации.

Практическим мероприятиям по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации предшествовали занятия, где должностным лицам соединения были разъяснены и продемонстрированы правила и порядок проведения работ.

Личный состав изучил требования руководящих документов и приступил к выполнению основных операций по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации.

На каждой штатной единице техники личному составу предстоит провести до 50 технических операций с проверкой электрических и гидравлических систем, а также работоспособности всех основных узлов и агрегатов.

В ходе организации работ, особое внимание уделяется вопросу неукоснительного соблюдения требований безопасности и противопожарной защиты, а также профилактическим мерам по недопущению распространения инфекционных и простудных заболеваний.

На завершающем этапе перевода техники специально созданная командованием соединения комиссия проведет предварительную проверку качества выполненных работ на предмет готовности к зимнему периоду эксплуатации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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МТО
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