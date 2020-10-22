22.10.2020 (15:06)

На полигоне Поливно под Ульяновском миротворческие подразделения ВДВ приняли участие в тактическом учении с боевой стрельбой

На полигоне Поливно под Ульяновском завершилось тактическое учение с боевой стрельбой с личным составом миротворческих подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, которое проходило под руководством нового командира соединения гвардии полковника Владимира Селиверстова.

Личный состав миротворческих подразделений на практике отработал организацию службы в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований (НВФ), отражение нападения на наблюдательные посты и контрольно-пропускные пункты, сопровождение гуманитарных грузов, блокирование и уничтожение НВФ и проведение гуманитарных акции в лагере беженцев, а также выполнил учебно-боевую задачу по блокированию отряда НВФ в зоне ответственности с применением боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Все поставленные задачи «крылатая пехота» выполнила на отлично, командование соединения высоко оценило подготовку десантников-миротворцев.

В тактическом учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», 82-мм миномёты 2Б14 «Поднос», а также расчеты БпЛА «Орлан-10» и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна» и другие средства усиления.

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