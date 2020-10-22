22.10.2020 (14:55)

Артиллеристы в Сибири учились уничтожать прямой наводкой бронетехнику условного противника

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения уничтожили колонну бронетехники условного противника прямой наводкой из 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б».

По замыслу учения артиллеристам необходимо уничтожить движущуюся в направлении военных объектов колонну бронированной техники, а также колонну техники, осуществляющей подвоз боеприпасов. Расчеты выдвинулись в назначенный район, провели рекогносцировку местности, перевели орудие из походного положения в боевое, заняли огневые позиции и выстрелами прямой наводкой уничтожили колонну движущейся бронетехники на дистанции до 1,5 км. Далее, применив мортирную стрельбу по ненаблюдаемым целям, расположенным на дальности до 20 км, артиллеристы уничтожили колонну техники, осуществляющей подвоз боеприпасов.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10».

Буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» предназначена для уничтожения оборонительных сооружений, командных пунктов, бронированных целей, живой силы и огневых средств противника. Максимальная дальность выстрелов превышает 24 км.

К учению привлекалось около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

41-й ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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