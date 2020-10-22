22.10.2020 (14:53)

Около 700 пациентов вылечилось в медцентре Минобороны в Оренбурге с момента его открытия

Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Оренбурге начал работать в полную мощность с момента его открытия 25 мая. За почти пять месяцев в нем вылечилось уже около 700 пациентов.

«Медцентр является принципиально новым видом медицинского учреждения, в котором реализованы самые современные и перспективные решения, практически полностью исключающие вероятность инфицирования персонала, и, что самое важное, одних пациентов от других. Лечение получили уже около 700 человек. Это не только военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры, но и гражданское население», - сказал начальник Оренбургского филиала военного госпиталя подполковник Андрей Степанов.

Медцентр состоит из двух инфекционных отделений, а также приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Вся сточная вода, а также дождевая вода с территории поступает в канализационную сеть только после полного обеззараживания. Передача инфекции от пациента к персоналу исключена, так как специальная система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха и исключает поступление воздуха из бокса в коридор и на улицу даже при открытых дверях. Врачи общаются с пациентами через специальные голосовые помощники, которые установлены возле каждой койки.

Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ, аппаратом ПЦР-диагностики, другим оборудованием, позволяющем проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне. Кроме того, центр оснащен передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате. В медцентре оборудована полноценная операционная, что позволяет оперативно оказывать при необходимости хирургическую помощь пациентам.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице