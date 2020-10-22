22.10.2020 (14:48)

Призывники из Новосибирской области отправились к местам прохождения службы железнодорожным транспортом

В Новосибирской области более 30 призывников отправились с областного сборного пункта на военную службу в воинские части железнодорожным транспортом.

Сегодня призывники из Новосибирской области отправились к местам порождения военной службы отдельным железнодорожным вагоном, чтобы исключить возможность контактирования с другими людьми до прибытия на станцию назначения. На все время пути следования новобранцы и лица, их сопровождающие, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: масками и дезинфицирующим раствором. Кроме того, проводится термометрия.

Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалисты РХБ защиты провели санитарную обработку транспорта для отправки призывников к местам службы.

Молодое пополнение, призванное из Новосибирской области, будет проходить службу в соединениях и воинских частях Южного военного округа.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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