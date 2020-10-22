22.10.2020 (13:32)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО провели плановую дезинфекцию поликлиники МВД России по Волгоградской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели плановую дезинфекцию Федерального казенного учреждения здравоохранения «МСЧ МВД России по Волгоградской области».

К противоэпидемиологическим мероприятиям было привлечено около 20 военнослужащих ЮВО, задействовано три единицы специальной техники АРС-14КМ и два автомобиля обеспечения.

Специалисты продезинфицировали здания и внутренние помещения объектов поликлиники № 1, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. В общей сложности военнослужащие продезинфицировали более 2 тыс. кв. м территории.

Также специалисты ЮВО проводят мероприятия дезинфекции и санобработки объектов военной и социальной инфраструктуры на территории воинских частей. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезинфицирующей обработки.

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