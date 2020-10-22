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22.10.2020 (13:29)

Специалисты войск РХБ защиты в Дагестане отработали нормативы на новейшей технике

В Дагестане на полигоне Турали с военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии прошли практические занятия на специальной военной технике.

Военнослужащие отработали задачи по обнаружению РХБ заражения и ведения РХБ разведки. Военные специалисты, используя возможности комплекса дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машины химической разведки РХМ-6, провели дозиметрический и химический контроль местности.

Также расчёты авторазливочных станций АРС-14КМ привели спецмашины к выполнению задач по дезинфекции местности и объектов в различных условиях. Личный состав отработал вводные по устранению неисправностей аппаратуры и агрегатов в ходе выполнения мероприятий РХБ защиты.

Всего в учебных мероприятиях было задействовано около 10 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе: машина разведки РХМ-6, авторазливочная станция АРС-14КМ, термодымовая аппаратура ТДА-2К, ТДА-3 и др. Новая техника смонтирована на современных базовых шасси повышенной проходимости КамАЗ и БТР-80.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , ВВТ , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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