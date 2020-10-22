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22.10.2020 (13:27)

Минометчики ЮВО уничтожили условного противника в горно-лесистой местности Дагестана

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ
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