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22.10.2020 (13:03)

Единый день огня проведен на полигоне Аданак с артиллеристами Каспийской флотилии

В Дагестане на горном полигоне Аданак с артиллерийскими подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии прошел единый день огня.

Военнослужащие подготовили технику к бою, выполнили стрельбы из штатного артиллерийского вооружения, уничтожили объекты условного противника на дальностях до 10 км прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Командиры подразделений оценили индивидуальную подготовку, боевую слаженность и взаимодействие артиллерийских подразделений и расчетов. Управление огнём осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы выполнили порядка 50 огневых задач, выпустив по целям условного противника свыше 500 снарядов.

Всего в практических действиях принимали участие более 200 военнослужащих Каспийской флотилии, было задействовано около 50 единиц боевых машин, автомобильной и специальной техники, в том числе 122-мм гаубицы Д-30.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Каспийская флотилия , Артиллерия , Южный военный округ
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