22.10.2020 (12:55)

Во Владикавказе завершилась итоговая проверка офицеров штаба 58-й армии ЮВО по физической подготовке

В рамках комплексной итоговой проверки за 2020 учебный год во Владикавказе прошли мероприятия по оценке уровня физической подготовки военнослужащих 58-й армии Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав проверялся по основным физическим качествам: на быстроту (ловкость) в беге на 100 и 60 метров, а также в челночном беге 10 по 10 метров, на силу в подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, жиме штанги весом в 70 килограммов, толчке двух гирь по 24 килограмма, на выносливость в беге на 1 и 3 километра, а также плавании на 50, 100 и 500 метров.

Нормы физической подготовки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией военнослужащего, чем старше — тем больше упражнений для выбора.

Всего в текущем году личный состав четыре раза привлекался к проверкам уровня физической подготовки — две квартальные, контрольная за зимний период обучения и итоговая проверка за учебный год.

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