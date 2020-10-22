22.10.2020 (12:43)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Основной темой совещания стал комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции.

Как отметил Министр обороны, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооружённых Силах полностью контролируется. Во всех воинских частях и организациях проводятся барьерные медицинские осмотры прибывающих лиц. Сформирован необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

«Развёрнуто 33 специализированные лаборатории для ПЦР-исследования личного состава на коронавирусную инфекцию. При проявлении малейших простудных симптомов личный состав переводится на карантинный режим и находится под постоянным медицинским наблюдением», — добавил Сергей Шойгу.

Кроме того, ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия в местах жизнедеятельности личного состава. Ведётся превентивное тестирование для определения возбудителя коронавирусной инфекции.

«Строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости», — отметил глава военного ведомства.

Отдельно Министр обороны остановился на организации и проведении призывной кампании «Осень-2020».

«Подчеркну, что она проходит в условиях соблюдения ограничительных мер, которые позволили нам не допустить распространения коронавирусной инфекции в ходе весеннего призыва», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что все призывники, отправляемые в войска, проходят тестирование. Более того, по прибытии к местам прохождения службы с ними проводится полный комплекс карантинных мероприятий в течение двух недель.

Все военнослужащие, отслужившие установленные сроки, перед убытием к местам проживания проходят медицинский контроль.

«Ещё одним важным вопросом остается организация учебного процесса в высших и довузовских учебных заведениях Минобороны России», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что во всех учебных заведениях введены ограничительные меры по выходу за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки.

Организованы ежедневные медицинские осмотры курсантов и воспитанников. Учебный процесс проходит с использованием средств дистанционного обучения.

Офицеры-воспитатели довузовских учреждений постоянно находятся со своими воспитанниками.

Осенние каникулярные отпуска с учётом эпидемиологической обстановки в регионах страны будут совмещены с зимними отпусками.

«Министерство обороны активно помогает субъектам Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил глава военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, сегодня около 50% коечного фонда, предназначенного для лечения коронавирусной инфекции, задействовано в лечении пациентов из числа гражданского населения.

«На сегодня медицинскую помощь получили более 9500 человек. В многофункциональных медицинских центрах прошло лечение более 1000 пациентов», — отметил Министр обороны.

Сергей Шойгу также добавил, что в интересах Московской области на фондах Конгрессно-выставочного центра «Патриот» сформирован временный центр на 1420 коек, где работают 1200 военных медицинских специалистов. Сейчас там проходит курс лечения более 500 пациентов

Глава военного ведомства также напомнил, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего в Республике Абхазия развёрнут многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест для оказания медицинской помощи местным жителям.

Кроме того, Министр обороны поручил оперативно развернуть многофункциональный мобильный госпиталь в Южной Осетии для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По обращению Южной Осетии Верховным Главнокомандующим принято решение о развертывании в Цхинвале мобильного госпиталя. Прошу приступить в этой работе сегодня», — сказал Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки развернуть госпиталь в Южной Осетии.

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