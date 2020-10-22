22.10.2020 (12:35)

Артиллеристы ЮВО в Адыгее впервые применили радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок»

В Адыгее на полигоне Майкопский в рамках итоговой проверки с артиллерийскими подразделениями Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие впервые применили переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок».

Новейшие комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в 3 км от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из 120-мм минометов «Сани» и уничтожили позиции противника. Также «Аистёнок» позволил вести контроль полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и углу места.

Его автоматика способна рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 81 до 120 мм и определить точку старта либо место падения снаряда. Также система может использоваться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, благодаря чему артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.

Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км.

Информация о режимах работы радиолокационной станции, метки и траектории обнаруженных целей и другая информация выводится на цветном дисплее пульта управления. Для передачи сведений об обнаруженных целях в состав комплекса входит радиостанция.

Всего в стрельбах приняли участие порядка 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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