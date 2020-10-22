Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.10.2020 (12:33)

На Кубани штурмовики Су-25СМ в ходе учения уничтожили схроны с вооружением «террористов»

В Краснодарском крае на специализированном авиационном полигоне Копанской состоялось летно-тактическое учение с летчиками штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) по нанесению авиаударов по наземным целям условных террористов в ночное время суток.

В ходе практической части учения летчики штурмовиков Су-25СМ совершили групповые полеты в заданный район, выполнили задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей, имитирующих схроны с вооружением «террористов».

Экипажи штурмовиков выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности, при этом бомбометание осуществлялось как из горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.

Для уничтожения целей были использованы авиационные бомбы и осколочно-фугасные зажигательные снаряды для штатного пушечного вооружения.

Всего в летно-тактическом учении было задействовано более 20 экипажей Су-25СМ, израсходовано около 100 авиабомб.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Тверской области экипажи Ил-76 отработали бомбометание и стрельбу из авиационных пушек
В Хабаровском крае и Приамурье состоялся один из этапов учения по противодействию терроризму
Военные медики ЮВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией
На военном полигоне Бурдуны в Бурятии проходит тактическое учение танковой бригады

Метки:
Авиация , Южный военный округ , Учения , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false