22.10.2020 (12:33)

На Кубани штурмовики Су-25СМ в ходе учения уничтожили схроны с вооружением «террористов»

В Краснодарском крае на специализированном авиационном полигоне Копанской состоялось летно-тактическое учение с летчиками штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) по нанесению авиаударов по наземным целям условных террористов в ночное время суток.

В ходе практической части учения летчики штурмовиков Су-25СМ совершили групповые полеты в заданный район, выполнили задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей, имитирующих схроны с вооружением «террористов».

Экипажи штурмовиков выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности, при этом бомбометание осуществлялось как из горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.

Для уничтожения целей были использованы авиационные бомбы и осколочно-фугасные зажигательные снаряды для штатного пушечного вооружения.

Всего в летно-тактическом учении было задействовано более 20 экипажей Су-25СМ, израсходовано около 100 авиабомб.

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