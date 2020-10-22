22.10.2020 (12:33)
На Кубани штурмовики Су-25СМ в ходе учения уничтожили схроны с вооружением «террористов»
В Краснодарском крае на специализированном авиационном полигоне Копанской состоялось летно-тактическое учение с летчиками штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) по нанесению авиаударов по наземным целям условных террористов в ночное время суток.
В ходе практической части учения летчики штурмовиков Су-25СМ совершили групповые полеты в заданный район, выполнили задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей, имитирующих схроны с вооружением «террористов».
Экипажи штурмовиков выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности, при этом бомбометание осуществлялось как из горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.
Для уничтожения целей были использованы авиационные бомбы и осколочно-фугасные зажигательные снаряды для штатного пушечного вооружения.
Всего в летно-тактическом учении было задействовано более 20 экипажей Су-25СМ, израсходовано около 100 авиабомб.