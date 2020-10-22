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22.10.2020 (12:30)

В Сызрани открыли памятную доску Герою Советского Союза генерал-полковнику Виталию Павлову

В Самарской области в Сызранском филиале Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина состоялось торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза командующему армейской авиацией Сухопутных войск ВС РФ с 1989 по 2002 год, почётному гражданину Сызрани, заслуженному военному лётчику Советского Союза генерал-полковнику Павлову Виталию Егоровичу.

Памятная доска была установлена и открыта по инициативе курсантов юбилейного 50-го выпуска (по высшему профилю) военных вертолётчиков, в день рождения заслуженного и уважаемого командующего, внёсшего огромный вклад в развитие армейской авиации Сухопутных войск.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков, его выпускники, военнослужащие филиала академии, курсанты набора 2020 года и иностранные военнослужащие специального факультета филиала.

Начальник филиала заслуженный военный летчик Российской Федерации полковник Александр Асанов вручил переходящий кубок победителям традиционного турнира по волейболу, посвященному Дню рождения генерал-полковника Виталия Павлова, команде специального факультета.

Командам, занявшим призовые второе и третье места, были вручены грамоты.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Торжественные церемонии , Воздушно-космические силы (ВКС)
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