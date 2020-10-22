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22.10.2020 (10:32)

В Новороссийске военные полицейские провели учение по охране объектов воинских частей

В Новороссийске личный состав подразделения военной полиции провёл учение по охране объектов воинских частей и предотвращению действий диверсионных групп условного противника.

В ходе мероприятия на территории одной из воинских частей гарнизона военные полицейские отработали действия по организации охраны различных объектов, а также провели тренировки по блокированию и уничтожению условных диверсантов, предпринявших попытку проникнуть на охраняемую территорию.

Особое внимание на учении было уделено отработке военнослужащими элементов задержания и конвоирования «террористов» в светлое и тёмное время суток.

Также военные полицейские отработали тактические элементы при осуществлении обороны в назначенных секторах с использованием естественных укрытий и заблаговременно подготовленных огневых позиций.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы средства имитации, в том числе холостые патроны и дымовые завесы.

Подобные учения проводятся регулярно и направлены на выработку слаженности действий личного состава подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальной автомобильной техники.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Военная полиция
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