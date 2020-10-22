22.10.2020 (10:32)
В Новороссийске военные полицейские провели учение по охране объектов воинских частей
В Новороссийске личный состав подразделения военной полиции провёл учение по охране объектов воинских частей и предотвращению действий диверсионных групп условного противника.
В ходе мероприятия на территории одной из воинских частей гарнизона военные полицейские отработали действия по организации охраны различных объектов, а также провели тренировки по блокированию и уничтожению условных диверсантов, предпринявших попытку проникнуть на охраняемую территорию.
Особое внимание на учении было уделено отработке военнослужащими элементов задержания и конвоирования «террористов» в светлое и тёмное время суток.
Также военные полицейские отработали тактические элементы при осуществлении обороны в назначенных секторах с использованием естественных укрытий и заблаговременно подготовленных огневых позиций.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы средства имитации, в том числе холостые патроны и дымовые завесы.
Подобные учения проводятся регулярно и направлены на выработку слаженности действий личного состава подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальной автомобильной техники.