22.10.2020 (03:27)

Авиационная поисково-спасательная группа ЦВО вылетела к месту посадки «Союза МС-16»

Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» в Республике Казахстан.

Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде в расчетный основной район посадки в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков. Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26. Кроме того, наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» уже дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата.

Как сообщалось ранее, в целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля «Союз МС-16» операция по эвакуации космонавтов пройдет по сокращенному сценарию. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок и окажут первую медицинскую помощь. После чего, международный экипаж «Союза МС-16» на вертолетах Ми-8МТВ5-1 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.

В обеспечении посадки спускаемого аппарата задействовано около 200 специалистов поисково-спасательной группы ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запанирована на сегодня 05:55 мск. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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