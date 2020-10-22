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22.10.2020 (10:23)

В Поволжье началась проверка трех соединений ЦВО в рамках подведения итогов боевой учёбы в 2020 году

В регионах Поволжья началась проверка трех соединений в рамках подведения итогов боевой учёбы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа в 2020 году. 

Сегодня утром были подняты по тревоге соединения ракетчиков и артиллеристов в Оренбургской области, а также соединение связистов и управление 2-й армии в Самарской области. Сейчас военнослужащие получают вооружение, готовят технику к выезду из парков. Личный состав совершит марш на полигон Донгуз в Оренбургской области. В ходе практических действий будут выполнены задачи по перемещению сил и средств, боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и минометов.

Проверка продлится неделю. В ней задействовано свыше 3 тыс. военнослужащих. 

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Войска связи , Проверка боеготовности
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