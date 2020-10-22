22.10.2020 (10:19)

Спасатели ЦВО завершили операцию по обеспечению посадки спускаемого аппарата «Союз МС-16»

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) успешно завершили операцию по обеспечению посадки и эвакуации из спускаемого аппарата международного экипажа пилотируемого космического корабля «Союз МС-16».

Посадка и встреча космонавтов прошли в штатном режиме. Спускаемый аппарат приземлился в основном районе посадки в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана. Авиационная и наземная группы поиска и спасения сопровождали капсулу на траектории спуска по сигналу радиомаяка до приземления и первыми прибыли к месту посадки. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов обеспечили комплектами индивидуальных средств защиты, медики провели первичный осмотр: определил уровень кислорода в крови, артериальное давление и оказали первую медицинскую помощь. После чего, международный экипаж «Союза МС-16» на вертолетах Ми-8 доставали на оперативный аэродром в город Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.

Все специалисты, привлекаемые к проведению операции по эвакуации космонавтов прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний, обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками. Наземная и авиационная техника обработана дезинфицирующими растворами.

В обеспечении посадки спускаемого аппарата было задействовано около 200 специалистов поисково-спасательной группы ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» состоялась сегодня в 05:55 мск. На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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