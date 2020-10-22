22.10.2020 (09:14)
Военнослужащие дальней авиации выполнили практические стрельбы из штатного оружия
В соединении дальней авиации в Саратовской области прошли плановые учебно-боевые стрельбы из штатного оружия.
Основной целью занятия по огневой подготовке являлась отработка практических навыков у личного состава ведения огня из пистолета Макарова и автомата Калашникова из различных положений.
Перед выполнением практической части мероприятия военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы.
Все военнослужащие, принимавшие участие в учебно-боевых стрельбах, показали положительные результаты благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.
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