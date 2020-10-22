22.10.2020 (09:56)

В Тверской области экипажи Ил-76 отработали бомбометание и стрельбу из авиационных пушек

В Тверской области в рамках контрольной проверки за 2020 год экипажи Ил-76 отработали практическое бомбометание и стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям, обозначающим технику противника. Полеты на боевое применение проходили на высотах от 300 до 1000 метров и на скорости свыше 500 километров в час.

Помимо этого, военные летчики отработали десантирование с высоты 900 метров расчетов десантного обеспечения.

В полетах участвовали экипажи Тверского, Псковского и Ивановского авиационных полков, в состав которых входили молодые летчики и штурманы, выпускники 2018-2019 годов. Каждый из экипажей выполнили не менее трех вылетов на боевое применение.

В течение октября в соединениях, частях и подразделениях военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ивановской, Оренбургской, Ростовской, Ульяновской, Псковской, Омской, Брянской областях, проводятся контрольные проверки за 2020 учебный год.

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