22.10.2020 (08:30)

Замаскированные узлы связи условного противника уничтожены лётчиками армии ВВС и ПВО ВВО в Забайкалье

Лётчики авиационной воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, уничтожили замаскированные узлы связи условного противника.

В ходе практической части полётов пилоты фронтовых штурмовиков Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели разведку лесного участка местности по выявлению скрытых наземных целей, имитирующих узлы связи условного противника.

Кроме того, в ходе проведения упражнений по маневрированию, экипажи выполнили условное бомбометание по обнаруженным замаскированным объектам из горизонтального полета.

Также, были отработаны лётно-тактические задания по преодолению зоны ПВО «противника» и полёты по заданному маршруту с элементами сложного пилотажа.

По возвращении на аэродромы базирования, экипажи штурмовиков проанализировали действия по ведению наземной разведки для повышения точности обнаружения целей и рассмотрели возможные варианты нанесения авиационного удара.

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