22.10.2020 (08:15)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье проходит неделя контрольных занятий

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, проходит неделя контрольных занятий по боевой подготовке.

Личный состав демонстрирует высокий уровень боевой подготовки и способность выполнять задачи по предназначению.

На территории мотострелкового соединения военнослужащие сдают нормативы по технической, специальной, медицинской, инженерной подготовке, а также радиационной химической и биологической защите.

Ранее на полигоне в Забайкальском крае военнослужащие соединения выполнили контрольные стрельбы из танков Т-72БЗ, боевых машин пехоты (БМП), а также из различного стрелкового оружия. Помимо этого, с военнослужащими были проведены контрольные занятия по вождению, как в дневное, так и в ночное время.

На занятиях особое внимание уделяется проверке индивидуального мастерства военнослужащих, слаженности взводов и рот.

Контрольные занятия проходят в рамках итоговой проверки, под руководством командира соединения. Всего к ним привлечено более 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-72БЗ, боевые машины пехоты БМП и др.

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