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22.10.2020 (08:00)

На полигоне в Еврейской автономии мотострелки ВВО втянули условного противника в тактический «огневой мешок»

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Еврейской автономной области, состоялось учение с усиленным мотострелковым подразделением, в ходе которого были отработаны вопросы организации маневренной обороны с затягиванием условного противника в тактический «огневой мешок».

По замыслу учения, силы условного противника перешли в наступление. Командованием мотострелкового подразделения на основе разведданных был произведен анализ ситуации и применено ряд ложных отвлекающих маневров. Действиями передовых отрядов заманили «вражеские» наступающие войска условного противника вглубь своей обороны через узкий коридор местности на глубину около одного километра. После успешно выполненного тактического приема мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили попавшие в огневой мешок подразделения условного противника огнем из всех видов оружия.

Учение было проведено на полигоне «Биджан» в рамках контрольной проверки войск по итогам летнего периода обучения. В нем было привлечено более 500 военнослужащих и задействовано около 200 единиц техники, в том числе недавно поступившие модернизированные танки Т-80 и артиллерийские системы МСТА-С.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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