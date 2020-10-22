22.10.2020 (07:45)

Специалисты РЭБ ВВО совместно с беспилотной авиацией отработали новые методы поиска и нейтрализации диверсантов условного противника

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Приамурья, состоялась тренировка по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника. В целях поиска и обезвреживания условных диверсантов были применены современные средства радиоэлектронной борьбы и беспилотная авиация.

По замыслу учения, несколько «вражеских» ДРГ имеют задачу вывести из строя узел связи. Для поиска диверсантов в помощь разведчикам и подразделениям охраны были задействованы беспилотные летательные аппараты «Тахион», которые провели разведку, используя оптические и тепловизионные камеры. Обнаружению через тепловизор способствовала установившаяся холодная погода. Кроме того, были применены станции радиоэлектронной борьбы комплекса «Борисоглебск-2», которые позволили вести непрерывное слежение за активностью средств связи на необходимом удалении.

Проведенный комплекс мер позволил быстро обнаружить диверсионные группы и нейтрализовать их. Новый способ комплексного подхода к защите от диверсантов способствовал уменьшению времени на поиск и значительно увеличил защищенность командных пунктов и других критически важных объектов.

Тренировка проведена в рамках проверки войск по итогам летнего периода обучения. В тренировке приняли участие около 600 военнослужащих на полигонах в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице