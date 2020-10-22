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22.10.2020 (07:30)

Военные инженеры ВВО получили на вооружение более 30 единиц специальной техники

Новая специальная техники поступила в инженерно-саперное соединение общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Забайкальского края, в рамках обновления понтонно-мостового парка.

Всего на вооружение поступило более 30 единиц инженерной техники, на базе автомобиля КАМАЗ-53501, а также комплекты вспомогательного и такелажного оборудования.

Новая техника позволяет инженерным подразделениям подойти к необорудованному побережью водоема и соорудить мостовую переправу длиной около 1 тыс. м, шириной до 7 м и грузоподъемностью более 100 тонн. Время наводки моста из комплекта парка составляет около 2 часов.

Такая мостовая переправа, к примеру, позволяет в кратчайшие сроки обеспечить переброску мотострелкового соединения, вооруженного тяжелой бронетехникой, спецмашинами и артиллерией.

Понтонный парк дает возможность оборудовать мостовые и паромные переправы через водные преграды со скоростью течения до 4 м/с и волнением до 3 баллов, что значительно превышает характеристики предыдущих переправ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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