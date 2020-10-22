22.10.2020 (07:15)
В Хабаровском крае и Приамурье состоялся один из этапов учения по противодействию терроризму
В Восточном военном округе (ВВО) в рамках учения по противодействию терроризму состоялась тренировка подразделений антитеррора, групп усиления и блокирования.
Отработаны вопросы переброски на большое расстояние и применения подразделений, дислоцированных в Хабаровском крае.
По замыслу учения группа незаконных вооруженных формирований планировала совершить нападение на один из военных аэродромов в Амурской области.
В целях оперативного реагирования на возникшую угрозу захвата аэродрома командованием округа было принято решение на переброску мобильного резерва в Амурскую область.
Входящие в состав мобильного резерва подразделения соединения специального назначения совершили марш на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» на один из военных аэродромов в Хабаровском крае, с которого личный состав спецназа со штатной техникой совершил перелет в Приамурье на военно-транспортных самолетах Ан-12.
В ходе практических действий группа мобильного резерва на аэродроме усилила подразделения, участвующие в обороне военного объекта. При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащими мобильного резерва активно применялся опыт ведения современных вооруженных конфликтов.