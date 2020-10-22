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22.10.2020 (07:15)

В Хабаровском крае и Приамурье состоялся один из этапов учения по противодействию терроризму

В Восточном военном округе (ВВО) в рамках учения по противодействию терроризму состоялась тренировка подразделений антитеррора, групп усиления и блокирования.

Отработаны вопросы переброски на большое расстояние и применения подразделений, дислоцированных в Хабаровском крае.

По замыслу учения группа незаконных вооруженных формирований планировала совершить нападение на один из военных аэродромов в Амурской области.

В целях оперативного реагирования на возникшую угрозу захвата аэродрома командованием округа было принято решение на переброску мобильного резерва в Амурскую область.

Входящие в состав мобильного резерва подразделения соединения специального назначения совершили марш на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» на один из военных аэродромов в Хабаровском крае, с которого личный состав спецназа со штатной техникой совершил перелет в Приамурье на военно-транспортных самолетах Ан-12.

В ходе практических действий группа мобильного резерва на аэродроме усилила подразделения, участвующие в обороне военного объекта. При выполнении учебно-боевой задачи военнослужащими мобильного резерва активно применялся опыт ведения современных вооруженных конфликтов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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